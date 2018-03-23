Александр Свитов о моменте с Зариповым: Мы не стали устраивать никакой «заварушки»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Александр Свитов после победы над «Магниткой» объяснил, почему не полез заступаться за Зарипова после грязного силового приема в исполнении соперника.

«В моменте с силовым приемом против Зарипова я выскочил с лавки и уже потом понял, что это может быть дисквалификация, могут дать много игр. На скамейке потом об этом эпизоде поговорили. Да, заступаться надо, но наше преимущество было не таким большим. Мы просто продолжили играть, не стали устраивать никакой заварушки. Провокации Коваржа? Мы понимали, что это будет происходить, – такой у него стиль игры. Знали, что он будет где-то исподтишка атаковать, но не поддались на это. Мы грамотно сыграли в большинстве, у нас была задача меньше удаляться. Здорово, что у нас получилось пройти в финал конференции», – подчеркнул Свитов.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» со счетом 4:1 переиграл «Магнитку». В пятом матче казанцы усилиями Владимира Ткачева, Ярослава Косова и Иржи Секача забросили трижды, «Металлург» ответил на это шайбой Войтека Вольского.