«Ак Барс» отомстил «Магнитке» за Зарипова и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Ак Барс» обыграл «Металлург» из Магнитогорска в пятом матче серии плей-офф и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Что-то противопоставить сопернику магнитогорцы не смогли даже при условии травмы лидера «барсов» Даниса Зарипова, которого они вывели из игры грязным приемом. Хоккеисты из столицы Татарстана выиграли серию со счетом 4:1 и вышли в финал Восточной конференции – там они сыграют с победителем пары «Салават Юлаев» – «Трактор.

Перед пятым матчем в Казани можно было с легкостью увидеть объединяющую силу спорта: болельщики двух противоборствующих команд тепло общались друг с другом, обсуждая предстоящую игру. Занятную сцену удалось увидеть в автобусе, который направлялся в «Татнефть-арену»: поклонник «Магнитки» с легким сожалением признавался в любви к Данису Зарипову.

«Это ведь наш-ваш Зарипов: нам очень жалко, что он ушел. Но что делать… Зарипов – человек большого сердца, на него нельзя обижаться. Это же Данис. Мы его очень любим, но пусть только нам не забивает сегодня», – улыбнулся болельщик в полном обмундировании «Металлурга».

Для фанатов «Магнитки» этот выезд мог стать последним в сезоне: дома их любимцы проявили излишнюю гостеприимность, отдав «Ак Барсу» два матча из двух. В день пятой игры хоккейные эксперты в один голос отдавали предпочтение казанцам, предрекая Магнитогорску вылет из Кубка Гагарина. Предпосылки к такому исходу действительно были – в трех проигранных матчах серии подопечные Виктора Козлова смотрелись хуже соперника, первыми пропускали и расточительно играли у чужих ворот.

«Магнитогорцам нужно реализовывать свои моменты и не пропускать первыми. Когда ты в матче с “Ак Барсом” пропускаешь, очень сложно отыгрываться. Казань же играет строго и правильно, играет в настоящий “плей-оффский” хоккей», – заявил в интервью агентству «Татар-информ» экс-капитан казанской команды Алексей Морозов. Он также добавил, что «Магнитке» нужно «перехитрить соперника». Иными словами, магнитогорцам нужен был козырь, способный выстрелить в неожиданный для соперника момент. Однако Козлов не сделал ни одного изменения в составе среди полевых игроков по сравнению с прошлым матчем – перестановка вновь произошла в воротах, куда вернулся Василий Кошечкин. Зинэтула Билялетдинов также не сделал замен по вполне понятным причинам: в спорте нередко бытует мнение, что победный состав менять не стоит.

Удивлять соперника «Магнитка» решила запредельным уровнем жесткости – в первой же смене сначала Ян Коварж недружелюбно приложил Иржи Секача, секундами позже Евгений Бирюков не по правилам остановил Джастина Азеведо. Расплата последовала молниеносно: в большинстве Владимир Ткачев взял шайбу и исполнил свой любимый трюк, бросив точно над плечом голкипера. Голевой пас к неудовольствию того самого болельщика отдал Зарипов. «Металлург» снова пропустил на первой минуте игры, а спустя пять минут горел уже 0:2 – силовое звено казанцев отлично потолкалось перед чужими воротами, и Ярослав Косов во второй раз в этой серии огорчил свою бывшую команду. Пропустив вторую, гости приуныли: игра в атаке у них совсем не клеилась, и за первые шесть минут голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов лишь дважды вступил в игру. Участие вратаря в третьем эпизоде получилось неудачным – форвард магнитогорцев Войтек Вольский остался совсем один на дальней штанге и без помех отыграл одну шайбу. Казанские защитники в этой ситуации попросту проворонили своего оппонента, которого идеальным по точности пасом нашел Сергей Мозякин. Повторить такую комбинацию в первом периоде игроки «Магнитки» пытались еще трижды, но с точностью последнего паса как-то не ладилось. В атаке «Ак Барса» карусель закрутили Ткачев, Станислав Галиев и Зарипов – последний чуть-чуть не успел добить шайбу в пустой угол ворот Кошечкина.

По ходу нынешнего плей-офф большинство превратилось в настоящее оружие «Ак Барса»: поначалу спецбригады казанцев буксовали, но именно в серии с Магнитогорском игру в этом компоненте удалось наладить. Подтверждением тому стал дебют второго периода – удаление Григория Дронова, шайбу взял Секач, в слаломном проходе объехал всю пятерку соперника и разобрался с Кошечкиным. «Ак Барс» забивает в большинстве уже три матча подряд, а чешский форвард казанцев набирает очки семь матчей кряду. После этой заброшенной шайбы «Металлург» занялся своим любимым в этой серии делом – провокациями: залезть сопернику «под кожу» постоянно пытался Коварж, от которого не отставал Евгений Тимкин. Казанцы не велись и не отвечали на всевозможные тычки и удары, потому как любое неоправданное удаление давало бы шанс гостям вернуться в игру. Эту возможность «Магнитка» все же получила – на скамейку штрафников отправился Александр Свитов, чьи удаления магнитогорцы в этой серии уже реализовывали. В этот раз забросить в большинстве гостям не удалось, после чего они грязным приемом вывели из игры Зарипова – два игрока «Магнитки» взяли форварда хозяев «в коробочку», и покинуть лед 25-й номер «Ак Барса» смог только при помощи медицинского штаба команды. Причем арбитры не увидели в этом эпизоде никакого нарушения, чем навлекли на себя гнев многотысячной «Татнефть-арены». Последние секунды игрового отрезка «Металлург» безуспешно провел в большинстве – с финальной сиреной публика облегченно выдохнула, проводив затем судей на перерыв оглушительным свистом.

Необязательные удаления у «Ак Барса» в третьем периоде продолжились: казанцы будто хотели отблагодарить гостей за теплый прием в Магнитогорске. В простой ситуации Андрей Марков отправил шайбу на трибуны и был вынужден посмотреть хоккей со стороны. Спецбригады меньшинства в этот вечер у хозяев работали по-стахановски – «сталевары» во время удаления Маркова так и не смогли полноценно закрепиться в зоне атаки. Зарипов на третий период так и не вышел, в звене с Галиевым и Ткачевым его заменял Роб Клинкхаммер: похоже, травма лидера «барсов» оказалась серьезной.

Имея комфортные +2, подопечные Билялетдинова чуть отдали инициативу сопернику, сосредоточились на обороне и разящих контратаках. «Металлург» владел шайбой и при этом показывал свою полную беззубость в атаке – Гарипова гости стабильно беспокоили только бросками от синей линии. Креатива в атаке «Магнитки» сопернику не предложило даже первое звено, чего уж говорить об остальных. Скорее, уже от отчаяния тренерский штаб «Металлурга» сменил вратаря на шестого полевого игрока за четыре с половиной минуты до конца матча: видимо, раз гостям не хватало умения, они захотели забить числом. Окончательно свою команду приговорил Андрей Чибисов – форвард гостей в заварушке у чужих ворот ударил соперника клюшкой и схлопотал две минуты. Это фактически похоронило все надежды гостей на спасение: в большинстве казанцы успокоили игру и довели ее до уверенной победы. 3:1 в матче и 4:1 в серии – «Ак Барс» становится первым финалистом Востока.

Хоккей, Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина. ¼ финала, 5-й матч.

«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Шайбы забросили: Ткачев (1', 1:0), Косов (5', 2:0), Вольский (7', 2:1), Секач (23', 3:1)

Штраф: 12 – 10