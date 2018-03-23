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Зарипов прокомментировал полученную в матче против «Магнитки» травму

23 марта 2018, 22:15 , Фото: Ильнар Тухбатов

Зарипов прокомментировал полученную в матче против «Магнитки» травму Лидер казанского «Ак Барса» заявил, что ничего серьезного с ним не произошло.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов после матча с «Металлургом» прокомментировал полученную травму и подчеркнул, что с его здоровьем все в порядке.

Во втором периоде соперник провел против Зарипова жесткий силовой прием, после чего игрок на льду больше не появлялся. «Ситуация была игровая, произошел удар. Было такое непонятное мгновение, поэтому решили не продолжать. Ничего серьезного, думаю, не будет, все нормально. Отдохнем и будем готовиться дальше», – заявил хоккеист.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» со счетом 4:1 переиграл «Магнитку». В пятом матче казанцы усилиями Владимира Ткачева, Ярослава Косова и Иржи Секача забросили трижды, «Металлург» ответил на это шайбой Войтека Вольского.


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