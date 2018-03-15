Олега Табакова проводили в последний путь бурными аплодисментами

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым завершилась в Московском художественном театре, пишет «Газета.Ру».



Около 15.00 мск гроб с телом Табакова вынесли на улицу, люди подошли поближе ко входу в театр, чтобы в последний путь проводить мэтра киноиндустрии.



Тысячи человек долго шли вслед за катафалком по переулку, кричали «Браво!» и аплодировали по старинной театральной традиции. Из открытых окон зданий также выглядывали люди и провожали кортеж аплодисментами.



Улица Тверская на данный момент перекрыта, катафалк уехал на Новодевичье кладбище, где в 16.00 будет похоронен великий артист.



Олег Табаков будет похоронен рядом с легендами отечественного кино – Леонидом Броневым, Владимиром Зельдиным и Ильей Глазуновым. Могила усопшего будет располагаться на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.