Дима Билан оправдал свою худобу: Люблю быть жилистым

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Певец Дима Билан, которого неоднократного уличали в болезненной худобе и неважном внешнем виде, объяснил, почему он так выглядит. В своем Instagram`e он опубликовал пост, в котором объяснил, что не любит качаться, предпочитая жилистое тело.



«Поскольку считаю, что качать все тело занятие, лично для меня, не совсем нужное, как для вокалиста, и даже местами вредное, потому как забирает необходимые кислородно-дыхательные объемы у диафрагмы, и вообще, я люблю быть жилистым, а вот повисеть с дороги и подтянуться пару десятков раз – можно и нужно! Кто хочет поспорить с этим?))) Жду ваши мнения в комментариях!», – написал исполнитель под кадром, где он висит на турнике. (Орфография автора сохранена. – прим. Т-и).



Поклонники тут же стали делиться своими мыслями. Многие сочли, что «подкачаться никогда не помешает», а другие уличили Диму в хвастовстве обновками. «Оригинально Вы решили продемонстрировать нам обновки. Мы заценили. Шикарный костюм, а ремешок мне еще в Stories понравился. Вам очень идет! Красавчик!», – написали одни. Другие опять же посетовали на излишнюю худобу певца. «Худенький», «Ножки у вас уж больно худоваты», «А мне кажется, надо все ж тебе поправиться, Димочка!», – посоветовали другие.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных нагрузок Дима Билан похудел и стал неважно выглядеть. Некоторые заподозрили его в злоупотреблении вредными привычками. Сам же исполнитель рассказал, что страдает от гастрита и пяти грыж в позвоночнике.



В прошлом месяце Дима Билан напугал журналистов и поклонников своим внешним видом во время выступления в Big Love Show на сцене «Олимпийского». Наблюдательные журналисты «диагностировали» у певца землистый оттенок кожи, мешки под глазами и морщины. Некоторые отметили, что лицо 36-летнего артиста перекосило.