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Перекошенное после болезни лицо Димы Билана напугало поклонников

13 февраля 2018, 15:35

Наблюдательные журналисты «диагностировали» у певца землистый оттенок кожи, мешки под глазами и морщины.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Дима Билан в очередной раз напугал журналистов и поклонников своим внешним видом во время выступления в Big Love Show на сцене «Олимпийского», пишут «Дни.Ру».

Он спел три композиции – «Я просто люблю тебя», «Девочка», «Держи», а затем встретился с репортерами. Наблюдательные журналисты «диагностировали» у певца землистый оттенок кожи, мешки под глазами и морщины. Некоторые отметили, что лицо внезапно постаревшей 36-летней звезды немного перекосило.

Напомним, из-за постоянных нагрузок Дима Билан похудел и стал неважно выглядеть. Некоторые заподозрили его в злоупотреблении вредными привычками. Сам же исполнитель рассказал, что страдает от гастрита и пяти грыж в позвоночнике.

Ранее сообщалось, что фигуристка Татьяна Тотьмянина заново учится ходить после третьей операции, а Иван Ургант отклонил предложение сняться в «Гардемаринах» из-за своей внешности. 

 

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)


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