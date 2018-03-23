(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Российская певица Любовь Успенская прокомментировала ссору на борту самолета, следовавшего рейсом Москва — Омск, с которого ее сняли, сообщает РЕН ТВ.



По словам исполнительницы, конфликт произошел из-за собаки, которую нельзя было держать на руках. По условиям перевозки, ее нужно было поместить в сумку.



«Нам стюардесса перегородила дорогу, сказала, что собачку надо положить в сумочку. У нас была сумочка на руках, только она не давала нам ее открыть. В итоге я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса», — рассказала Любовь Успенская в телефонном разговоре с журналистами.



В свое оправдание исполнительница отметила, что она и ее команда не были в нетрезвом состоянии, не толкались, не дебоширили и громко не разговаривали. Но, по словам певицы, бортпроводница пошла к командиру экипажа и рассказала ему, что ее оскорбляли и толкнули. «Она нам, похоже, решила отомстить за то, что мы попросили другую бортпроводницу», — предположила Успенская.



Через пару минут стюардесса вышла и объявила, что командир отказывается перевозить их в самолете. «Приехала полиция, мы вышли из самолета, слава богу, был другой самолет, они нам срывали концерт», — рассказала Успенская. Певица также добавила, что командир экипажа лично не вышел к ним, чтобы объявить об этом решении. Команда отправилась этим рейсом 1762, направлявшемся из Москвы в Омск, а Успенской и ее директору пришлось пересесть на другой самолет, который летел в час ночи. Исполнительница также отметила, что во время инцидента она была больна, и у нее поднялась температура.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 16 Мар 2018 в 9:08 PDT