Верховная Рада одобрила задержание и арест Надежды Савченко

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Верховная Рада Украины согласилась снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Надежды Савченко, а также поддержали ее задержание и заключение под стражу. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Привлечение политика к уголовной ответственности поддержал 291 парламентарий. Несколько меньшее число депутатов одобрили задержание и арест Савченко – 277 и 268 соответственно.

Депутаты смогли увидеть и услышать записи разговоров Савченко с военными, на которых, по версии следствия, она обсуждала подготовку террористических актов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что по делу предусмотрена судебно-психиатрическая экспертиза.

В ходе заседания политик продемонстрировала с трибуны свой депутатский мандат и звезду Героя Украины. В ответ на обвинение в подготовке терактов она заявила, что члены ВР сами организуют теракты «коммунальными платежами». Надежда Савченко убеждена, что в случае бездействия властей Украины им будет угрожать не она, а сам народ страны, отмечает RT.

Савченко подозревают в подготовке теракта в здании Верховной Рады, направленного против парламентариев. Генпрокурор Украины обвинил в поставке оружия заговорщикам Россию.