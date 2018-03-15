Генпрокурор Украины заявил, что Савченко планировала теракт в Верховной Раде

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко планировала осуществить в ней теракт, сообщает RuNews24.

Террористы планировали обрушить минометным огнем купол здания парламента Украины, затем забросать гранатами две ложи и добить выживших из автоматов, заявил Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде.

У следствия есть «неопровержимые доказательства» того, что этот теракт лично спланирован депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко. Она же, якобы, вербовала его исполнителей и давала им указания, сказал генпрокурор, добавив, что он внес в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Савченко.

Кроме того, Надежду Савченко могут обвинить в подготовке государственного переворота. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.