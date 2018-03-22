Комитет Верховной Рады поддержал решение арестовать Савченко

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Регламентный комитет Верховной Рады Украины согласился снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Надежды Савченко. Он также санкционировал ее задержание и арест, сообщает телеканал «112 Украина».

Представления Генеральной прокуратуры Украины члены комитета сочли законными и обоснованными. Свое согласие с решением арестовать политика они объяснили тем, что Савченко не прекратила отношения со своими соучастниками и не оставила планов по организации преступлений.

Решение передано в сессионный зал для рассмотрения по существу.

Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта в здании Верховной Рады, направленного против парламентариев. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил в поставке оружия заговорщикам Россию.