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Комитет Верховной Рады поддержал решение арестовать Савченко

22 марта 2018, 13:33

С политика снята депутатская неприкосновенность.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Регламентный комитет Верховной Рады Украины согласился снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Надежды Савченко. Он также санкционировал ее задержание и арест, сообщает телеканал «112 Украина».

Представления Генеральной прокуратуры Украины члены комитета сочли законными и обоснованными. Свое согласие с решением арестовать политика они объяснили тем, что Савченко не прекратила отношения со своими соучастниками и не оставила планов по организации преступлений.

Решение передано в сессионный зал для рассмотрения по существу.

Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта в здании Верховной Рады, направленного против парламентариев. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил в поставке оружия заговорщикам Россию. 


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