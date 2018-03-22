Генпрокурор Украины обвинил Россию в поставке оружия для подготовки терактов

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил России в поставке оружия для организации терактов против высшего руководства страны. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Соответствующее заявление Луценко сделал в ходе заседания регламентного комитета Верховной Рады, где обсуждался вопрос лишения Надежды Савченко депутатской неприкосновенности.
Целью планировавшихся терактов, по словам генпрокурора, было свержение конституционного строя.
Савченко подозревают в подготовке теракта в здании Верховной Рады, направленного против парламентариев.