Замглавы «Казметростроя»: Вахитовский холм – сложный участок из-за подземных вод

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Согласно карте движения подземных вод Казани, холм с памятником Муллануру Вахитову является сложным участком в отношении подземных вод, которые могут проявить себя неожиданным образом. В зависимости от глубины разработки грунта будущего строения инженеры с большой вероятностью обнаружат здесь воду под давлением, рассказал в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» заместитель генерального директора АО «Казметрострой» Вениамин Терзиманов.

Он напомнил, что при строительстве станции метро «Площадь Тукая» в центре Казани была применена система водопонизительных скважин грунтовых вод. В подземном строительстве вода под давлением потенциально несёт в себе немало неприятных побочных сюрпризов.

«В 2000-х годах при строительстве этой станции на уровне основания котлована случился прорыв подземных вод, похожий на грязевой гейзер. Произошло подмывание грунта из-под стенки металлоизоляции, прилегающей к стороне КФУ. Это было в дневное время при большом количестве очевидцев, так как шла подготовка к укладке бетона в лежни (рабочее основание котлована – прим. Т-и). Пришлось проводить спецмероприятия для укрепления грунтов. Геологи-изыскатели говорили, что район площади так сильно обводнен из-за того, что в этом месте (между станцией метро “Суконная слобода” и станцией метро “Площадь Тукая” – прим. Т-и) когда-то находилось русло реки Волги», – пояснил Терзиманов.

Отголоски обсуждения городской администрацией и градкомиссией при Президенте РТ глобального преображения Вахитовского холма доносятся до казанцев с конца прошлого года. Проект высотного жилого комплекса «Ключи Казани» был отклонен, зато получил «добро» проект торгового центра Espace турецкой компании «Дайнамик Глобал», который подразумевает поперечный разрез холма сверху донизу для обустройства пешеходной галереи. Так как сам торговый центр уже согласован (он будет находиться за шахматной школой), последняя встреча градкомиссии была посвящена непосредственно обсуждению благоустройства холма. Присутствующие, в числе которых были заместитель министра культуры Светлана Персова, главный архитектор города Татьяна Прокофьева, помощники Президента Татарстана Олеся Балтусова и Наталия Фишман, советник министра строительства РТ Николай Васильев, известный архитектор Герман Бакулин, засыпали представителя компании-застройщика вопросами о целесообразности организации подземной галереи и разреза холма ради пешеходной зоны. Сошлись на том, что необходимо совместно разработать для инвестора точное техзадание по благоустройству холма.

Ранее на заседании Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заместитель председателя организации, известный архитектор-реставратор и аттестованный эксперт Минкульта России Фарида Забирова акцентировала внимание на том, что в представленном проекте неясно обозначено новое место установки памятника Муллануру Вахитову. Помощник Президента РТ Олеся Балтусова не раз подчеркивала, что предложенный вариант вмешательства в структуру холма, явно подразумевающий капитальное строительство, нарушает проект зон охраны исторической части города. Общественники подготовили петицию на имя Президента РТ о защите и сохранении облика холма.

Как специалист-инженер с многолетним опытом строительства перегонных тоннелей в городах России, к тому же работавший непосредственно в центре Казани недалеко от обсуждаемого холма, заместитель гендиректора «Казметростроя» Вениамин Терзиманов считает, что подземное пространство Казани развивать необходимо, но при этом нужно учитывать инженерные условия и мнение горожан.

То, что город застраивается и существуют коммерческие проекты, по его словам, вполне нормально. При этом он подчеркнул, что в XXI веке в конечном счете нет ничего технически невозможного.

«Но сегодня, чтобы не повторить ошибок 2000-х годов, когда потребовались спецмероприятия на станции метро “Площадь Тукая”, следует предпринять обследование нижних уровней торгового центра “Кольцо”, которые прилегают непосредственно к станции метро. Тогда станет яснее, какие процессы происходят за толщей бетона стен и металлоизоляции», – заметил опытный метростроевец.

Он также привел в пример случай, когда одна из выработок на остановке «Айдинова» сооружалась продолжительное время из-за крайне неустойчивых и обводненных пород, плывуна (участок влажного подвижного песка в толще грунта – прим. Т-и). Специалисты были вынуждены перед началом работ здесь первым делом химически закрепить и заморозить подвижный грунт.

«Только таким способом можно было пройти выработку и разрабатывать грунт внутри вертикального ствола в этом обводненном месте, сделать сбойки в оба тоннеля, "зашив" их металлоизоляцией. При этом на протяжении всех работ “за бортом” присутствовала вода под давлением», – подчеркнул замгендиректора «Казметростроя».

При этом с гейзерным фонтаном подземных вод казанские строители снова встретились совсем недавно, в ноябре прошлого года. Подземную реку нащупали рядом с ИТ-парком во время старта работ по воссозданию дома священнослужителей Духосошественского храма, который станет вторым корпусом сейчас размещенной в одном строении православной гимназии Гурия Казанского (ул. Туфана Миннуллина, д. 19).

Кроме того, Вениамин Терзиманов напомнил о памятнике «Родина-мать зовет!» в Волгограде, который также находится на возвышенности – Мамаевом кургане. Это инженерное сооружение, построенное в честь погибших в Великой Отечественной войне, безусловно, другого порядка, однако внутри него находится целый комплекс, который имеет непосредственное отношение к самому монументу, и технические помещения для его обслуживания.

«Внутри памятника “Родина-мать зовет!” на стенах перечислены фамилии погибших, горит Вечный огонь. Есть служебные входы для технического персонала, но именно служебные», – подчеркнул собеседник агентства, добавив, что ему неизвестно, что находится на сегодняшний день внутри Вахитовского холма.