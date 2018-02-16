В защиту Вахитовского холма Общество охраны памятников готовит петицию на имя Минниханова

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Татарстанское территориальное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) готовит петицию на имя Президента РТ Рустама Минниханова в защиту холма на площади Тукая, где планируется строительство нового торгового комплекса компании Espace. Об этом стало известно на заседании ТРО ВООПИиК.

Общественность крайне взволнована тем, что проект не только представляет потенциальную угрозу установленному на вершине холма памятнику Муллануру Вахитову, который находится по соседству с аллеей памяти воинов-интернационалистов, и историческому зданию шахматной школы, но и существенно изменит ландшафт территории, ставший символом Казани.

В петиции на имя Президента РТ в защиту Вахитовского холма сказано:

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Члены ТРО ВООПИиК обеспокоены деталями проекта многофункционального комплекса Espaсе, который планируется построить в Казани на участке между улицами Некрасова и Бутлерова. Проект предполагает осуществление масштабных строительных работ, меняющих природный ландшафт в центре Казани. Предполагается, в частности, уничтожение природного холма... На наш взгляд такие строительные работы недопустимы. Призываем Вас взять ситуацию с предполагаемым строительством под свой контроль и не допустить изменения природного ландшафта Казани и возникновения угрозы объекту культурного наследия — зданию шахматной школы имени Нежметдинова».

В этот раз на собрании ТРО ВООПИиК присутствовали члены Гильдии экскурсоводов Казани. С последних рядов вместе с одобрением петиции послышались возгласы возмущения планам застройки холма: «90-е годы возвращаются!»

Заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова, участник межведомственных комиссий по градостроительству при Президенте РТ подчеркнула, что согласованный проект, по документам, не высотный, а достаточно компактно «прячется в холм». При этом, по ее словам, даже участникам обсуждений проекта на высшем уровне не был представлен детализированный эскиз с проекциями застройки холма в разрезе, поэтому даже у специалистов в области архитектуры возникают большие сомнения в деликатности его воплощения и сохранения нетронутыми аллеи памяти афганцев, памятника Вахитову и шахматной школы.

«Это уже, наверное, десятый проект для этого холма! Предыдущий, „Ключ Казани“, действительно, был агрессивный, высокий, спорил с существующей застройкой. Этот последний мы уж занижали, занижали, но на градсовете его нам не показывали ни разу, хотя, оказывается, он уже даже получил премию американского конкурса по архитектуре. Так что посмотреть этот проект в разрезе у нас не было возможности. Состояние школы может зависеть от того, насколько вглубь они будут копать холм. Это может стать и угрозой», — констатировала Фарида Забирова.

Она подчеркнула, что в такой ситуации нужно настаивать, чтобы проект показали общественности и обсудили «с народом».

Как заметила помощник Президента РТ Олеся Балтусова, юридически холм находится под защитой, регламентируемой документом «Проект зон охраны Казанского Кремля как зона Р3».

«Нужна здравая альтернатива — но не взрывая холм», — с самоиронией снова послышалось из зала.

В ходе обсуждения из слов Фариды Забировой также стало известно, что на градсовете поднимается в последнее время и вопрос реконструкции ТЦ «Кольцо», который вошел в список самых уродливых зданий России. Собственник здания согласен изменить облик торгового центра, однако, во-первых, взамен увеличения площади и, во-вторых, с обустройством перехода-тоннеля к комплексу Espace.

«Это касается всех, потому что это центр города, и мы тоже должны просить обнародовать проект: куда он переходит, зачем? Как это выглядит вместе с Espace? Давайте обратимся, вместе их рассмотреть», — предложила Забирова.

При этом Фарида Забирова подчеркнула и заверила, что «мы на смерть на каждом совете стоим: памятник никто не тронет — это уже точно».

Стипендиат президентского гранта, молодой архитектор и реставратор Степан Новиков, со своей стороны, возмутился тому, что в Казани и КГАСУ в частности проводится много архитектурных конкурсов, все участники проходят много ступеней и комиссий, чтобы решить подчас гипотетические задачи, а когда вопрос касается знаковой части города проект просто единолично выдвигает собственник.

«На этот проект тоже надо делать конкурс, тем более Хайруллин один раз уже «проштрафился», — заметил Новиков.

По итогам заслушанного предварительного варианта петиции и дополнительной информации о перспективах развития территории участники собрания решили дополнить обращение, но тем не менее настаивать на общественном обсуждении проекта застройки Вахитовского холма и реконструкции ТЦ «Кольцо».

Однако, как пояснила ИА «Татар-информ» Олеся Балтусова, остановить строительство уже невозможно, компания-застройщик согласовала и получила все документы, в том числе на производство работ. С единственной, но значительной оговоркой, что в согласованном на градсовете при Президенте РТ проекте о тоннеле, пронизывающем холм, речи не шло. Находясь в зоне Р3, холм не может и не должен подвергаться подобным вмешательствам.