В Сети стремительно набирает голоса петиция в защиту Вахитовского холма в Казани

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). В Интернете стремительно набирает голоса поддержки петиция Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) в защиту Вахитовского холма Казани от уже согласованной здесь турецкой компанией застройки.

Защитники исторического облика города обращаются к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с криком о помощи: «Сохраните природный и культурный ландшафт в центре Казани – холм и здание шахматной школы». За первые шесть дней петиция набрала более 600 голосов.

Члены ТРО ВООПИиК акцентируют внимание на том, что в знаковом для Казани месте, ставшем одним из символов города (между улицами Бутлерова и Некрасова), планируется построить многофункциональный комплекс Espace, проект которого до сих пор не был ни разу представлен и обсужден с населением Казани, для которого в первую очередь и должен быть комфортен город.

«Судя по опубликованным сведениям, проект предполагает осуществление масштабных строительных работ, в частности, уничтожение холма природного происхождения, на котором находятся памятник Муллануру Вахитову и аллея Памяти воинов-интернационалистов. Вместо холма планируется обустроить возвышение с тоннелем, ведущим к многофункциональному комплексу. Кроме того, возведение многоуровневого комплекса Espace в непосредственной близости от объекта культурного наследия, здания городского училища (1913 г., архитектор М. С. Григорьев), которое в настоящее время занимает шахматная школа имени Рашида Нежметдинова, может угрожать существованию последнего. На наш взгляд, такие строительные работы, меняющие природный и культурный ландшафт в центре Казани, недопустимы», – говорится в петиции.

Общественники призывают главу республики взять ситуацию с застройкой холма под свой контроль, не допустить изменения природного ландшафта Казани и возникновения угрозы существованию объекта культурного наследия – здания шахматной школы. И самое главное – допустить горожан к обсуждению этого и подобного рода проектов (о чем говорилось на последнем заседании ТРО ВООПИиК 15 февраля), обеспечив населению реальную возможность оказывать влияние на решения о сохранении и развитии исторического центра Казани.

К слову, как заметила на заседании, где было принято решение о направлении петиции в адрес Президента РТ, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, юридически холм находится под защитой, регламентируемой документом «Проект зон охраны Казанского Кремля», как зона Р3. Это значит, что весь он целиком – это рекреационно-ландшафтная зона с соответствующим предназначением (для отдыха), где максимум разрешены нестационарные торговые объекты, а из капитальных строений – объекты гостиничного сервиса и спорта, да и те, если быть точными, «условно разрешены».

При этом она с сожалением констатировала в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ», что остановить или отменить строительство уже невозможно: компания-застройщик согласовала и получила все документы, в том числе на производство работ. Однако при этом, как подчеркнула Балтусова, в согласованном на градсовете при Президенте РТ проекте о тоннеле, пронизывающем холм, речи не шло – его просто не было на представленных эскизах. Находясь в зоне Р3, холм не может и не должен подвергаться подобным вмешательствам. И это, по словам Балтусовой, может стать единственным аргументом против уже одобренного проекта.

