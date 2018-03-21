Екатерина Стриженова в 50 лет впервые станет бабушкой

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). 50-летняя Екатерина Стриженова готовится стать бабушкой. Старшая дочь ведущей Анастасия беременна первенцем, сообщает «СтарХит».



Об этой радостной новости телеведущая сообщила на передаче Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Наследник должен родиться в этом году. Отец будущего малыша – супруг Анастасии Петр.



Екатерина послала зятю с экрана воздушный поцелуй. В семье Стриженовых царит гармония. Муж Анастасии называет телеведущую «тещей мечты».



Анастасия и Петр познакомились в США, когда оба получали образование. Встречаться пара начала с 2011 года, свадьба состоялась в 2013-м. Несмотря на то, что Петр далек от мира театра и шоу-бизнеса, родители одобрили выбор дочери.



Свадьбу сыграли в России по русским традициям. Сначала состоялось венчание, а затем – банкет для самых близких в одном из ресторанов Москвы.



В семье Стриженовых также есть еще одна невеста – младшая дочь Александра.

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