Андрей Малахов открыл правду о беременности Собчак

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Андрей Малахов в своей колонке журнала «СтарХит» рассказал о возможной беременности политика и ведущей Ксении Собчак.



Он рассказал о том, что за кулисами многие уверены в интересном положении экс-ведущей «Дома-2». Истерику на предвыборных дебатах они сочли за гормональный срыв. «Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине, непростительно», – сообщил Андрей, намекая на поведение Владимира Жириновского, который устроил настоящую травлю на Собчак.



Андрей Малахов также обратился за разъяснением ситуации к подруге Ксении – блогеру и кулинару Нике Белоцерковской, однако та сказала, что ничего не знает о беременности Собчак. «Ника была не в курсе и позапрошлым летом, когда я поцеловал Ксюшу в живот, а потом на свет появился чудесный Платоша», – отметил Малахов.

Далее ведущий восхитился стойкостью блондинки: «Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй – под присмотром Максима Виторгана, само собой», – отметил ведущий.

Ранее было опубликовано видео, на котором Собчак во время предвыборных дебатов открыто проявляет эмоции и жалуется ведущему Владимиру Соловьеву, что ее все время перебивают.