Армен Джигарханян променял Цымбалюк-Романовскую на домработницу

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Актер, продюсер, режиссер Армен Джигарханян после развода с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской живет в одиночестве на съемной квартире. Ему во всем помогает его домработница, пишут «Дни.Ру».



Об этом рассказала юрист и доверенное лицо Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. Сейчас бывшие супруги живет в одном доме возле метро «Кунцевская», но в разных квартирах. Снять квартиру Джигарханяну помогли его друзья. Виталина здесь же купила жилье за несколько дней до свадьбы с кинематографистом в прошлом году.

Армену Джигарханяну по хозяйству помогает новая домработница. «И относится он к ней так же уважительно, как в свое время к Виталине Цымбалюк-Романовской, – рассказала Элина Мазур. – Хотя он в быту очень неприхотливый человек – долгие годы жил один, питался полуфабрикатами и был счастлив».



Цымбалюк-Романовская готовила актеру диетическую пищу и заказывала для него обувь в Баден-Бадене, но теперь от многих привычек ему пришлось отказаться.

Ранее ИА «Татар-информ» писало, что Цымбалюк-Романовская приехала покорять Москву из Украины. Поначалу она преподавала в Еврейской академии имени Маймонида на факультете мировой музыкальной культуры. А потом режиссер Владимир Ячменев порекомендовал ее в Театр Джигарханяна. В феврале 2016 года Цымбалюк-Романовская вышла замуж за Армена Джигарханяна, а спустя полтора года развелась с ним.