Экс-супруга Армена Джигарханяна снялась в откровенной фотосессии

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с Арменом Джигарханяном посещает светские вечеринки, снимается в различных ток-шоу, а сейчас примеряла на себя роль Мадонны в пикантной фотосессии.



Снимки опубликованы в Instagram`e. Автором снимков стала фотохудожница Елены Мартынюк, известная по работе со знаменитостями. Ее клиентами становились Ирина Безрукова, Михаил Боярский и другие.

На одном из фото Виталина предстает обнаженной. Тело она прикрывает бежевой простыней. Этот снимок наиболее приглянулся читателям. Они отметили, что фотомодель — настоящая красавица.

Обладательница красивой фамилии Цымбалюк-Романовская, приехала покорять Москву из Украины. Поначалу она преподавала в Еврейской академии имени Маймонида на факультете мировой музыкальной культуры. А потом режиссер Владимир Ячменев порекомендовал ее в Театр Джигарханяна. В феврале 2016 года Цымбалюк-Романовская вышла замуж за Армена Джигарханяна, а спустя полтора года развелась с ним.