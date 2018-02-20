Экс-супруга Армена Джигарханяна снялась в откровенной фотосессии

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с Арменом Джигарханяном посещает светские вечеринки, снимается в различных ток-шоу, а сейчас примеряла на себя роль Мадонны в пикантной фотосессии.
Снимки опубликованы в Instagram`e. Автором снимков стала фотохудожница Елены Мартынюк, известная по работе со знаменитостями. Ее клиентами становились Ирина Безрукова, Михаил Боярский и другие.
На одном из фото Виталина предстает обнаженной. Тело она прикрывает бежевой простыней. Этот снимок наиболее приглянулся читателям. Они отметили, что фотомодель — настоящая красавица.
Обладательница красивой фамилии Цымбалюк-Романовская, приехала покорять Москву из Украины. Поначалу она преподавала в Еврейской академии имени Маймонида на факультете мировой музыкальной культуры. А потом режиссер Владимир Ячменев порекомендовал ее в Театр Джигарханяна. В феврале 2016 года Цымбалюк-Романовская вышла замуж за Армена Джигарханяна, а спустя полтора года развелась с ним.
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