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Экс-супруга Армена Джигарханяна снялась в откровенной фотосессии

20 февраля 2018, 17:22

Автором снимков стала фотохудожница Елены Мартынюк, известная по работе со знаменитостями.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с Арменом Джигарханяном посещает светские вечеринки, снимается в различных ток-шоу, а сейчас примеряла на себя роль Мадонны в пикантной фотосессии.

Снимки опубликованы в Instagram`e. Автором снимков стала фотохудожница Елены Мартынюк, известная по работе со знаменитостями. Ее клиентами становились Ирина Безрукова, Михаил Боярский и другие.

На одном из фото Виталина предстает обнаженной. Тело она прикрывает бежевой простыней. Этот снимок наиболее приглянулся читателям. Они отметили, что фотомодель — настоящая красавица.

Обладательница красивой фамилии Цымбалюк-Романовская, приехала покорять Москву из Украины. Поначалу она преподавала в Еврейской академии имени Маймонида на факультете мировой музыкальной культуры. А потом режиссер Владимир Ячменев порекомендовал ее в Театр Джигарханяна. В феврале 2016 года Цымбалюк-Романовская вышла замуж за Армена Джигарханяна, а спустя полтора года развелась с ним.

 

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Публикация от Голубева Юлия (@golubeva_ulia)

 

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Публикация от Голубева Юлия (@golubeva_ulia)

 

Фотосессия с @vitalinaromanovskaya ,фотограф- @lena_martynyuk_ , макияжИпричёска- я) #фотосайфона . #backstage #виталина #романовская #фотосессия #мартынюк #фото #пианистка #модель #съёмка #mmuah #прическаимакияж #вспышка #кудри #локоны #вечерниймакияж #вечерняяприческа #плетениеволос #вамп #смокиайс #любимаяработа

Публикация от Голубева Юлия (@golubeva_ulia)


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