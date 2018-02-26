Джигарханян и Цымбалюк-Романовская вновь живут в одном доме

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Актер и режиссер Армен Джигарханян и его бывшая жена – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – вновь живут в одном доме, пишут «Дни.Ру».

Друзья сняли актеру жилище в том же доме, где живет его бывшая жена – возле метро «Кунцевская». Квартира Джигарханяна находится на три этажа выше, чем квартира Виталины.

Квартиру в этом месте захотел купить режиссер. Его жена занялась покупкой, а документы на недвижимость оформила на себя 14 февраля 2016 года, за пару дней до регистрации брака, поэтому квартира не является совместно нажитым имуществом. Трехкомнатная квартира площадью 134 квадратных метра обошлась Цымбалюк-Романовской в 34 млн рублей.

Между тем аренда квартиры обходится Джигарханяну в 100 тысяч рублей в месяц. При этом он все еще прописан у бывшей жены, а та заявляет, что всегда ждет Джигарханяна дома.

Соседи также видят Армена Джигарханяна и Цымбалюк-Романовскую. Пара живет в одном подъезде. Светские сплетники уверены, что у этой истории скоро последует продолжение.

Ранее ИА «Татар-информ» писало, что Цымбалюк-Романовская приехала покорять Москву из Украины. Поначалу она преподавала в Еврейской академии имени Маймонида на факультете мировой музыкальной культуры. А потом режиссер Владимир Ячменев порекомендовал ее в Театр Джигарханяна. В феврале 2016 года Цымбалюк-Романовская вышла замуж за Армена Джигарханяна, а спустя полтора года развелась с ним.