Четырехлетняя дочь Пугачевой и Галкина вышла на подиум

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Елизавета Галкина – дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина вышла на подиум на Московской неделе моды. Фото и видео появились на странице фан-клуба девочки в Instagram`e.



Четырехлетняя девочка приняла участие в показе коллекции Дома моды Yudashkin Kids, созданной креативным директором марки Галиной Юдашкиной. Коллекция получила название «Московская зима».



Лиза была облачена в свадебное платье, ее голову украшала красивая прическа. Девочка смело и уверенно прошлась по подиуму, зрители неистово аплодировали и улыбались юной модели.



Подписчики также пришли в восторг от увиденного: «На подиуме Лизоньке самое место, украсит собой и оживит! Вперед!», «Ребенок развит не по годам! Очаровашка! Многие дети вызывают умиление, но не за многими так интересно наблюдать постоянно! Уверена, что каждый бы себе хотел такую дочурку!» – написали фолловеры в Сети.



На днях Алла Пугачева показала трогательный танец своей дочери, а Галкин опубликовал видео в Instagram'е, где девочка говорит по-французски.