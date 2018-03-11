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Галкин показал видео с говорящей по-французски пятилетней дочерью

11 марта 2018, 16:35 , Фото: из соцсетей

Галкин показал видео с говорящей по-французски пятилетней дочерью На кадрах видно, что девочка произносит иностранные слова, отвечая на вопросы учителя, затем разгадывает кроссворд.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Пятилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина заговорила по-французски. Галкин показал в своем Instagram, как проходят уроки французского языка наследницы звездной семьи.

На кадрах видно, что девочка произносит иностранные слова, отвечая на вопросы учителя, затем разгадывает кроссворд. Периодически на девочку накатывает скука, и она начинает зевать. Подписчики выразили свой восторг по поводу гениальности малышки и ее милого образа.

«Оба миллиона ваших подписчиков, безусловно, в восторге от Лизы», «Какая хорошенькая», «Лапочка, обожаю смотреть видюшки с ее участием! Милота», «Прелестно даже зевает», – написали они.

Ранее Максим Галкин рассказал, что его дети, когда подрастут, будут сниматься в «Ералаше», петь в детском «Голосе», а также у них будут собственные проекты на «Первом канале» — «ГарриГарри» и «ЛизаЛиза». Поклонники телеведущего отмечают, что сын Максима Гарри очень похож на отца. А Лиза – вылитая Алла Борисовна.

 

Уроки французского 👩‍🎓😍 #елизаветагалкина

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)


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