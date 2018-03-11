Галкин показал видео с говорящей по-французски пятилетней дочерью

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Пятилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина заговорила по-французски. Галкин показал в своем Instagram, как проходят уроки французского языка наследницы звездной семьи.



На кадрах видно, что девочка произносит иностранные слова, отвечая на вопросы учителя, затем разгадывает кроссворд. Периодически на девочку накатывает скука, и она начинает зевать. Подписчики выразили свой восторг по поводу гениальности малышки и ее милого образа.



«Оба миллиона ваших подписчиков, безусловно, в восторге от Лизы», «Какая хорошенькая», «Лапочка, обожаю смотреть видюшки с ее участием! Милота», «Прелестно даже зевает», – написали они.



Ранее Максим Галкин рассказал, что его дети, когда подрастут, будут сниматься в «Ералаше», петь в детском «Голосе», а также у них будут собственные проекты на «Первом канале» — «ГарриГарри» и «ЛизаЛиза». Поклонники телеведущего отмечают, что сын Максима Гарри очень похож на отца. А Лиза – вылитая Алла Борисовна.