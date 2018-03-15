Алла Пугачева показала трогательный танец четырехлетней дочери

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Примадонна российской сцены Алла Пугачева выложила ролик с четырехлетней дочерью Лизой Галкиной.



«Хорошее настроение», – подписала снимок Алла Борисовна.



Танец девочки в гимнастическом купальнике и с большом украшением на шее умилил всех подписчиков без исключения.



«Алла Борисовна! У вас очень красивая дочь, счастья вам и здоровья!», «Какая светлая девочка», «Прелесть. Счастья и здоровья Вам и Вашим близким. Спасибо за все», – написали поклонники.



Ранее муж Пугачевой юморист Максим Галкин рассказал о совместном быте с певицей и особенностях детей. По его словам, Гарри и Лиза растут талантливыми детьми. Сын супругов интересуется океанологией, а дочь прекрасно танцует и учит иностранные языки. Недавно Галкин опубликовал видео в Instagram'е, где пятилетняя девочка говорит по-французски.

Хорошее настроение 👱‍♀️ Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Мар 15, 2018 в 1:38 PDT