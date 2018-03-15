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Алла Пугачева показала трогательный танец четырехлетней дочери

15 марта 2018, 16:22

Танец девочки в гимнастическом купальнике и с большом украшением на шее умилил всех подписчиков без исключения.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Примадонна российской сцены Алла Пугачева выложила ролик с четырехлетней дочерью Лизой Галкиной.

«Хорошее настроение», – подписала снимок Алла Борисовна.

Танец девочки в гимнастическом купальнике и с большом украшением на шее умилил всех подписчиков без исключения.

«Алла Борисовна! У вас очень красивая дочь, счастья вам и здоровья!», «Какая светлая девочка», «Прелесть. Счастья и здоровья Вам и Вашим близким. Спасибо за все», – написали поклонники.

Ранее муж Пугачевой юморист Максим Галкин рассказал о совместном быте с певицей и особенностях детей. По его словам, Гарри и Лиза растут талантливыми детьми. Сын супругов интересуется океанологией, а дочь прекрасно танцует и учит иностранные языки. Недавно Галкин опубликовал видео в Instagram'е, где пятилетняя девочка говорит по-французски.

 

Хорошее настроение 👱‍♀️

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)


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