Пугачева о здоровье: Я старею и достаточно резко, организм дает сбой

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Певица Алла Пугачева рассказала о своем здоровье злопыхателям, раскритиковавшим ее после выборов 18 марта.



На избирательном участке в Подмосковье Примадонна в сопровождении своего супруга Максима Галкина появилась в джинсах, розовой толстовке и черных очках. В Сети тут же появились фотожабы на Пугачеву и Галкина. Пользователи подшучивали над возрастом и внешним видом певицы.





На одной из страничек фан-клуба певицы Алла Борисовна ответила, что она стареет, ей трудно дышать и ходить. «Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — написала она.



Примадонна пожелала пользователям Интернета здоровья, а также рассказала, что в последние дни жизни будет думать о своих детях.



«Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной», — подытожила певица.

Алле Пугачевой 15 апреля исполнится 69 лет. Ранее по просьбам своих поклонников она показала в Instagram снимок без макияжа. Подписчики отметили, что Пугачева выглядит на 25 лет моложе своего возраста. Некоторые даже заподозрили ее в использовании программы Photoshop, так как, по мнению фолловеров, в 70 лет люди так не выглядят.

В июне прошлого года певица перенесла операцию на сердце – стентирование сосудов. Проблемы с сердцем у Пугачевой возникают не впервые. В 2008 и 2010 годах ей уже делали стентирование. В пораженный сосуд ввели стент – каркас, призванный расширить сузившийся участок, чтобы кровь нормально поступала в сердечную мышцу. Певице было установлено четыре стента в поврежденные сосуды. Причем один из них на то место, где ранее уже был установлен стент.