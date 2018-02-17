Алла Пугачева показала фото без макияжа по просьбам подписчиков

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнится 69 лет, по просьбам своих поклонников показала в Instagram снимок без макияжа.

«Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет», – подписала звезда свое фото.

Поклонники увидели счастье в глазах певицы и отметили, что Пугачева выглядит на 25 лет моложе своего возраста. Некоторые обвинили ее в использовании программы Photoshop, так как, по мнению фолловеров, в 70 лет люди так не выглядят.

«”Мне бы в 69 так выглядеть...”, “Супер девчонка”, “Фото зафотошопленное....в реалии люди под 70-ть выглядят намного старше”, “Хороша! Минус 25лет смело!”, “Великолепная! Счастье в глазах”», – написали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Т-и).



В ноябре прошлого года Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались.