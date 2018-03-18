В Сети появились фотожабы на Пугачеву и Галкина с избирательного участка

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В социальных сетях появились фотожабы на певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина с избирательного участка.



Известная российская семья проголосовала на участке в Звенигороде. Пользователи подшутили над возрастом и внешним видом Примадонны.



«Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева», – пишет пользователь Кристина Попутчик в Twitter. Фолловеры в Сети такжке отметили, что Алла и Максим сегодня «приуныли». «Все мы сегодня немного Алла Борисовна», – пишет пользователь с ником dmitriy blinnikov.





Галкин также выложил в своем Instagram видеоролик с выборов. «Проголосовали в Звенигороде», – лаконично сообщил артист.

Многие зведы сегодня приняли участие в голосовании. Среди них – танцовщица Анастасия Волочкова, певцы Алексей Воробьев и Стас Воробьев, гимнастка Ляйсан Утяшева и многие другие.