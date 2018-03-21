Трамп заявил Путину об обеспокоенности разработками нового оружия

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным заявил об обеспокоенности российскими разработками нового оружия, способного обойти американскую противоракетную оборону. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

При этом американский лидер отметил более умеренный тон, на которые перешел его российский коллега, говоря о необходимости избежать эскалации гонки ядерных вооружений между двумя странами.

Кроме того, Трамп напомнил Путину, что в течение ближайших десяти лет США направят на модернизацию своего ядерного оружия 700 млрд долларов.