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Политика

Пентагон признал отсутствие у США защиты от сверхзвукового оружия РФ

21 марта 2018, 06:55

Глава Стратегического командования генерал Хайтен назвал действительной защитой угрозу ответного ядерного удара.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Соединенные Штаты не обладают реальной защитой от «агрессивно» разрабатываемого Китаем и Россией гиперзвукового оружия. Об этом в Комитете Сената по Вооруженным силам заявил глава американского Стратегического командования генерал Джон Хайтен, пишет Business Insider.

В ответ на вопрос руководителя комитета республиканца Джима Инхофа военачальник заметил: «У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас».

При этом в качестве действительной защиты американский генерал упомянул угрозу ответного ядерного удара, упомянув в первую очередь оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами подводные лодки.

Позднее Хайтен в ответ на реплику сенатора-демократа Билла Нельсона сказал, что США нуждаются в улучшении системы предупреждения о ракетном нападении, пояснив, что речь идет о группировке разведывательных спутников. 

Ранее стало известно, что Россия приступает к серийному производству гиперзвуковых ракетных блоков «Авангард».


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