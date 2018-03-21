Пентагон признал отсутствие у США защиты от сверхзвукового оружия РФ

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Соединенные Штаты не обладают реальной защитой от «агрессивно» разрабатываемого Китаем и Россией гиперзвукового оружия. Об этом в Комитете Сената по Вооруженным силам заявил глава американского Стратегического командования генерал Джон Хайтен, пишет Business Insider.

В ответ на вопрос руководителя комитета республиканца Джима Инхофа военачальник заметил: «У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас».

При этом в качестве действительной защиты американский генерал упомянул угрозу ответного ядерного удара, упомянув в первую очередь оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами подводные лодки.

Позднее Хайтен в ответ на реплику сенатора-демократа Билла Нельсона сказал, что США нуждаются в улучшении системы предупреждения о ракетном нападении, пояснив, что речь идет о группировке разведывательных спутников.

Ранее стало известно, что Россия приступает к серийному производству гиперзвуковых ракетных блоков «Авангард».