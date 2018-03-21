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Трамп поздравил Путина вопреки советам помощников

21 марта 2018, 06:23

Неизвестно, ознакомился ли американский лидер с данными ему рекомендациями.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Помощники Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа советовали ему не поздравлять с переизбранием его российского коллегу Владимира Путина. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, передает ТАСС.

Американский лидер не стал следовать одной из полученных им во время традиционного брифинга записок, где прописными буквами ему было рекомендовано: «Не поздравлять». Не прислушался он и к советам обсудить с Президентом РФ отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Впрочем, некоторые собеседники издания отмечают, что вообще не уверены, читал ли Трамп переданные ему в ходе брифинга записки.

Ранее стало известно, что Президент США поздравил Президента России с победой на выборах, хотя перед тем американская администрация заявляла об отсутствии в его расписании подобного звонка. 


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