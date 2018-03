Маккейн осудил Трампа за поздравление Путина с переизбранием

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал своего коллегу по Республиканской партии Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за то, что тот в ходе телефонного разговора поздравил Президента России Владимира Путина с переизбранием. Об этом пишет The Hill.

Американский политик отметил, что своим поступком Трамп «оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны».

Маккейн добавил также, что Президент США «не может быть лидером свободного мира, если он поздравляет диктаторов с победой на фальшивых выборах».

An American president does not lead the Free World by congratulating dictators on winning sham elections. And by doing so with Vladimir Putin, President Trump insulted every Russian citizen who was denied the right to vote in a free and fair election. https://t.co/lcQTBi7CA1