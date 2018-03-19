Белый дом на стал поздравлять Путина с победой на выборах

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил не поздравлять своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием. Об этом рассказал журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли, передает РБК со ссылкой на агентство «Рейтер».

По словам сотрудника американской администрации, в расписании Трампа телефонной беседы с Путиным по поводу выборов нет. Он также добавил, что в Белом доме не удивлены победой действующего лидера РФ.

При этом Гидли подчеркнул: «Мы (США – прим. Т-и) будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам».