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Политика

Белый дом на стал поздравлять Путина с победой на выборах

19 марта 2018, 22:35

В расписании Трампа нет беседы с Президентом России в связи с его переизбранием.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил не поздравлять своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием. Об этом рассказал журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли, передает РБК со ссылкой на агентство «Рейтер».

По словам сотрудника американской администрации, в расписании Трампа телефонной беседы с Путиным по поводу выборов нет. Он также добавил, что в Белом доме не удивлены победой действующего лидера РФ.

При этом Гидли подчеркнул: «Мы (США – прим. Т-и) будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам». 


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