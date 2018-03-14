Собчак расплакалась во время дебатов из-за травли Жириновского

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты РФ журналистка и телеведущая Ксения Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1». Трансляция велась в прямом эфире на Дальний Восток. Видео доступно на канале YouTube, сообщает РИА Новости.

Собчак пожаловалась ведущему дебатов Владимиру Соловьеву, что ее все время перебивают и потребовала возместить ей отведенное на выступление время. Затем блондинка добавила, что ее здесь не только перебивают, но и оскорбляют, подразумевая лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а Соловьев позволяет это делать.

В это время Жириновский выкрикнул, что Собчак пора вернуть в детский сад и «посадить на горшочек», может, тогда «девочка оздоровеет».

Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский призвал не превращать спор с Ксенией Собчак в «травлю».

В конце эфира Владимир Соловьев назвал безобразием «коллективную травлю одного кандидата, доведение женщины до слез». После этих слов Собчак покинула студию.