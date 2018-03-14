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Собчак заподозрили во второй беременности после истерики на дебатах

14 марта 2018, 23:03

Истерику Собчак на предвыборных дебатах журналисты связали с беременностью.
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Ксения Собчак слегка беременна

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Кандидата в Президенты РФ Ксению Собчак заподозрили во второй беременности после того, как она расплакалась и покинула студию во время предвыборных дебатов, пишут «Дни.Ру».

«Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция», – говорится в сообщении Telegram-канала Методичка.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что вторая беременность Собчак была бы прекрасным завершением предвыборной кампании. Также он отметил, что у Собчак есть все признаки «интересного положения», а особенно неустойчивость ее эмоционального состояния.

«Я бы за Ксению и Максима (Максим Виторган, муж Ксении Собчак – прим.Т-и) в этом случае только порадовался», – резюмировал собеседник.

Ранее было опубликовано видео, на котором Собчак во время предвыборных дебатов открыто проявляет эмоции и жалуется ведущему Владимиру Соловьеву, что ее все время перебивают.


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