Песков: Лондон должен извиниться или подкрепить свои обвинения по делу Скрипаля

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Лондону придется подкрепить свои голословные обвинения в адрес Москвы по ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля доказательствами или извиниться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что не стал бы говорить об «обострении отношений с Западом».

«В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией, безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны руководства Великобритании», — сказал он.

«Нам понятна солидарность (других стран с Великобританией — прим. Т-и) — и евроатлантическая, и другая, — но рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Нужно будет или их чем-то подкрепить — какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», — заметил Песков.

Ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию неизвестного вещества. Их нашли без сознания в британском Солсбери. Великобритания без всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.

Польские власти также планируют последовать примеру Великобритании.