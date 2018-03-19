Польша планирует выслать из страны российских дипломатов из-за дела Скрипаля

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Польские власти могут выслать российских дипломатов из страны из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом заявил глава канцелярии Правительства Польши Михал Дворчик в эфире радиостанции Zet, сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что Великобритания выслала российских дипломатов, поэтому санкции такого типа могут приниматься во внимание. Мы говорим также и об экономических санкциях, о ряде других инициатив», — цитирует агентство Дворчика.

В ближайшее время как минимум часть стран ЕС и НАТО определятся с тем, как реагировать на инцидент в Великобритании, заметил он.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.