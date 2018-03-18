В Татарстане стартовали выборы Президента РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сегодня в 8 утра началось голосование на избирательных участках в Татарстане. Об этом сообщил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин в информационно-экспертном центре ОП РТ.

В республике работают 65 территориальных избирательных комиссий (ТИК), 2817 участковых избирательных комиссий (УИК), в том числе 49 в местах временного пребывания избирателей (41 – в больницах, четыре – в СИЗО, два – в санаториях, один – в аэропорту, один – на железнодорожном вокзале).

«Завтра мы узнаем имя Президента РФ, которого избираем на шесть лет. Выборы-2018 – важное политическое событие в стране и мире», – отметил Анатолий Фомин.

Все ТИК и УИК (520 и 21 тыс. 371 членов соответственно) начали свою работу в установленные сроки. ТИК начали работать с момента объявления избирательной кампании, а УИК – впервые за 30 дней до дня голосования, с 16 февраля.

Проведено обучение членов избирательных комиссий по разработанной ЦИК РТ учебной программе и учебно-методической программе ЦИК России. 11 тыс. 230 человек были обучены на выездных семинарах и 20 тыс. 556 человек обучились дистанционно.



Сегодня каждый проголосовавший на выборах сможет посетить концерт, организованный на «Казань-Арене», купить товары по доступной цене на сельхозярмарках, воспользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта бесплатно, побывать на выставке «Моя Россия», которая открылась во всех 162 школах на прошлой неделе.