В день выборов транспорт и ярмарки в Казани станут демократичными

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Для казанцев 18 марта будут организованы мероприятия, которые позволят в день выборов Президента России сэкономить на оплате общественного транспорта и покупках, анонсирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Городской транспорт будет работать по графику рабочего дня, а маршруты через стадион Kazan-Arena – до 24 часов.

Каждый проголосовавший получит браслет с надписью «Я проголосовал», с которым проезд на всех видах городского транспорта в этот день будет бесплатным.

Кроме того, проживающих в отдаленных жилых массивах в день выборов до избирательных участков будут доставлять 56 бесплатных автобусов со специальными аншлагами. Первые такие автобусы выйдут на рейс в 7.15.

Около избирательных пунктов на 242 площадках будут работать буфеты и ярмарки, представляя продукты питания и бытовую химию по ценам на 20 – 40 процентов ниже розничных торговых сетей и продовольственных рынков. Ассортимент ярмарок составит продукция «Нэфис Косметикс», тепличного комбината «Майский», Зеленодольского молочно-перерабатывающего комбината, птицефабрик «Яратель», «Пестречинка» и других.

На 162 избирательных участках, расположенных в школах, будет работать фотовыставка «Моя Россия». 20 широкоформатных фотографий представляют природные памятники и достопримечательности России, многообразие ее климатических зон и природных ресурсов.

С 17 до 22 часов на стадионе Kazan-Arena пройдет праздничный концерт «Я проголосовал!». Здесь также будут организованы зоны активностей и выездные площадки питания. Желающие смогут пострелять в пневматическом тире, пройти полосу препятствий, поиграть в футбол в валенках, а также поиграть в командные игры всей семьей или собрать свою команду на площадке. Малыши в отдельном шатре смогут погрузиться в бассейн с шариками или поролоновыми игрушками, увидеть детское представление, поучаствовать в мастер-классах.

В концерте перед медиафасадом стадиона примут участие эстрадные исполнители и рок-группы республики. В списке хедлайнеров – Элвин Грей (начало выступления в 17.30), Егор Крид (20.00), Салават (20.30) и Валерий Меладзе (21.00).

Завершится день выборов праздничным салютом.