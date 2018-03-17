Завтра на стадионе «Казань Арена» пройдет праздник «Я проголосовал!»

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Завтра, 18 марта, в день выборов Президента РФ, на стадионе «Казань Арена» состоится праздничное мероприятие «Я проголосовал!», сообщает сайт Городской думы Казани.

Время проведения мероприятия - с 17.00 до 22.00 часов. Будут организованы выездные пункты питания и зоны активностей.

Зона активностей - это развлечения для всей семьи. Все желающие смогут там пострелять в пневматическом тире, пройти полосу препятствий или поиграть в футбол в валенках.

Для самых маленьких гостей праздника будет установлен отдельный шатер, где они смогут поиграть в бассейне с шариками и поролоновыми игрушками, а также посмотреть детское представление.

На площадке перед медиа-фасадом «Казань Арены» выступят лучшие эстрадные исполнители и рок-группы РТ. Хедлайнеры концерта: Элвин Грей (начало выступления - в 17.30), Егор Крид (20.00), Салават (20.30) и Валерий Меладзе (21.00).

Завершится мероприятие праздничным салютом.

