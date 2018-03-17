В оставшихся без тепла домах в Казани спасатели установили тепловые пушки

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). В жилые дома, оставшиеся без отопления после обрушения стены котельной на улице Портовой в Казани, подвозят и подключают тепловые пушки для обогрева жильцов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня поздно ночью обрушилась стена котельной на улице Портовой. В результате аварии без теплоснабжения остались 12 пятиэтажных домов и один детский сад.

По данным ГУ МЧС России по РТ, уже установлены пять тепловых пушек, но из-за ветхости электропроводки в домах для подключения еще 28 тепловых пушек придется закупить, привезти и запустить десять дизельгенераторов.

На месте происшествия работают оперативные группы ГУ МЧС по РТ и Казанского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий происшествия участвуют 120 человек и 36 единиц техники, из них от МЧС – 24 человека и 6 единиц техники.

Осуществлен слив теплоносителя из систем отопления отключенных домов и детсада; идет разбор завалов и демонтаж плиточных покрытий котельной. Демонтированы шесть плит перекрытия и обеспечен доступ к газовым котлам. Сейчас их осматривают на наличие повреждений.

Работу ведут пять бригад «Казэнерго», два автокрана, два погрузчика, экскаватор, пять самосвалов и три автомобильных ремонтно-технических комплекса. Применяется беспилотный летательный аппарат «Фантом 3».

Принято решение о прокладке временного теплопровода от расположенной рядом котельной, имеющей три котла производительностью 3 Гкал/час. Резервный котел этой котельной в дежурном режиме для поддержания в рабочем состоянии отопительной системы пострадавших зданий.

Кроме того, совместно с энергетиками ведется контроль нагрузки на электросети (с учетом подключения обогревателей и тепловых пушек). На место происшествия из аварийного фонда РТ привезли 300 погонных метров труб, ожидается подвоз еще 400 погонных метров. Работают 7 бригад сварщиков (21 человек).

Жители отключенных от теплосети домов оповещены о графике проведения аварийно-восстановительных работ. Пять профилактических групп обошли 695 квартир в этих домах, проинструктировав жителей о соблюдении правил пожарной безопасности при пользовании электронагревателями. В составе групп были сотрудники Госпожнадзора, представители управляющей компании и исполкома Казани.

Ежечасный мониторинг температуры в квартирах показал результат в 20 - 23 градуса выше нуля за счет внутреннего накопленного тепла и применения обогревателей. При этом время остывания зданий при температуре -13 градусов составляет 21 час (с 3.25 17 марта до 00.00 18 марта).

Если появится необходимость эвакуации жителей, то для их временного размещения выделено 200 мест в гостинице «Татарстан» и 500 мест в «Деревне Универсиады».

Восстановить систему по резервной схеме планируется к 2 часам ночи 18 марта.