(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Тепло в дома казанцев после ЧП с обрушившейся стеной котельной обещают вернуть к вечеру, сообщает портал мэрии Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня поздно ночью произошло частичное обрушение котельной на улице Портовая. В результате аварии без теплоснабжения остались 12 пятиэтажных домов и один детский сад.

На месте ЧП идет непрерывная работа по разбору рухнувших конструкций и восстановлению теплоснабжения в домах. На данный момент от соседней котельной производится монтаж временной перемычки (трубы) для подключения теплоносителя на дома микрорайона.

Председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин заверил градоначальника, что до конца дня теплоснабжение квартир будет восстановлено.

На данный момент температура в квартирах составляет 20 – 21 градус. Если температура понизится до некомфортного для жильцов уровня, подготовлены места временного размещения – 500 коек в Деревне Универсиады и 200 в гостинице «Татарстан». Для временного переезда жители могут обратиться в диспетчерскую управляющей компании «Старый город» по телефону (843) 205-35-37.

По предварительной версии, авария произошла из-за движения грунта под влиянием подземных вод.

