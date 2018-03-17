23 сотрудника Посольства Великобритании в Москве будут высланы из России

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве будут высланы из России. Такое решение озвучил МИД РФ британскому послу Лори Бристоу, сообщается на сайте ведомства.

Решение стало ответным на меры, объявленные Великобританией в отношении россиян.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», – сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напряжение в отношениях двух стран возникло после того, как Россию обвинили в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.