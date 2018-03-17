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Главный тренер «Ак Барса» попросил представителя СМИ «не пыхтеть»

17 марта 2018, 10:10 , Фото: Ильнар Тухбатов

Главный тренер «Ак Барса» попросил представителя СМИ «не пыхтеть» Билялетдинов признался, что считает поражение тренерским.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Во время послематчевой конференции после поражения казанского «Ак Барса» от магнитогорского «Металлурга» со счетом 3:4 главный тренер татарстанцев Зинэтула Билялетдинов вступил в перепалку с представителями СМИ, которые задавали многочисленные вопросы о нападающем Данисе Зарипове.

Видео с пресс-конференции доступно на YouTube. «Что ты пыхтишь-то? Не пыхти. Не так надо свою команду поддерживать, как ты делаешь», – заявил Билялетдинов и махнул рукой на журналиста.

В целом он назвал игру хорошей и признал поражение тренерским.


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