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Зинэтула Билялетдинов: Игра была хорошей

16 марта 2018, 22:42 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Зинэтула Билялетдинов: Игра была хорошей Билялетдинов признался, что считает поражение тренерским.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Магнитки» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина на «Востоке» (3-4ОТ), признав поражение «тренерским».

«Игра была хорошей. К сожалению, не удалось довести ее до конца. Не хочу переходить на фамилии. У нас играют те, кто играют», – отметил Билялетдинов.

Он заявил, что Данис Зарипов здоров, а Эмиль Гарипов играет хорошо, уверенно, к нему претензий нет. Билялетдинов признался, что считает поражение тренерским.


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