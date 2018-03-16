Зинэтула Билялетдинов: Игра была хорошей

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Магнитки» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина на «Востоке» (3-4ОТ), признав поражение «тренерским».

«Игра была хорошей. К сожалению, не удалось довести ее до конца. Не хочу переходить на фамилии. У нас играют те, кто играют», – отметил Билялетдинов.

Он заявил, что Данис Зарипов здоров, а Эмиль Гарипов играет хорошо, уверенно, к нему претензий нет. Билялетдинов признался, что считает поражение тренерским.