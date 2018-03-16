«Ак Барс» начал полуфинал «Востока» Кубка Гагарина с поражения

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом матче второй серии плей-офф КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду в овертайме проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:4.

После уверенной победы казанцев в первой серии Кубка Гагарина в пяти матчах (4-1) следующий соперник «Ак Барса» – магнитогорский «Металлург» – был командой другого уровня, несравненно выше по классу. Так что в основное время сегодня команды победителя не определили.

Всего в рамках чемпионатов России «Ак Барс» и «Металлург» сыграли друг с другом 100 матчей: в активе казанцев 48 побед при четырех ничьих и 48 поражениях (разница шайб 242–233). В нынешнем сезоне соперники встречались дважды, и оба раза выиграли «барсы»: в Магнитогорске – 2:1, в Казани – 4:0.

Команды прекрасно знают друг друга. В разное время выступали за оба клуба нынешние «барсы»: защитник Рафаэль Батыршин, нападающие Данис Зарипов, Дмитрий Обухов, Ярослав Косов. В «Металлурге» играют экс-«барсы»: вратарь Василий Кошечкин, защитник Денис Денисов, форварды Денис Платонов, Андрей Чибисов, последний начинал нынешний сезон в Казани. Зарипов, напомним, по два раза брал Кубок Гагарина и в «Ак Барсе», и в «Магнитке», это единственный в стране четырехкратный обладатель главного трофея КХЛ.

Да и в плей-офф казанцы уже в шестой раз встречаются с магнитогорцами. В пяти предыдущих противостояниях дважды побеждали казанцы, трижды – уральцы. Так что стартовые позиции соперников в нынешнем плей-офф – у хозяев первая, у гостей пятая – ни о чем не говорят. К тому же у «Магнитки» едва ли не лучшее большинство в лиге.

Как и следовало ожидать, после уверенной победы в серии с «Амуром» тренерский штаб «Ак Барса» не стал вносить больших коррективов в свой состав. Вернулся в строй травмированный в пятой игре с хабаровчанами защитник Михаил Сидоров, а в нападении вместо Зарипова сегодня сыграл Ярослав Косов.

То, как уральцы опасно играют в большинстве, переполненная «Татнефть-арена» увидела уже в середине первого периода, когда хозяева, благодаря, прежде всего, уверенной игре своего голкипера Эмиля Гарипова, с трудом отбились в меньшинстве. Но начало матча осталось по традиции за казанцами. Привычный стартовый штурм получился хотя и впечатляющим, но забить хозяевам не удалось.

И все же настойчивость казанцев в стартовой двадцатиминутке не была безрезультатной. Забили-таки «барсы». И, конечно же, вновь это сделало звено-лидер «Ак Барса» – первая интернациональная тройка. Начал комбинацию канадец Джастин Азеведо, продолжил швед Антон Ландер, протолкнувший шайбу на пятачок, где чех Иржи Секач хладнокровно поразил пустой угол ворот «Металлурга», 1:0. Логичный счет для первого периода.

Столь же активно и агрессивно казанцы стартовали и во втором периоде. Не прошло и двух минут, как счет изменился, на табло загорелось 2:0. Это Станислав Галиев вовремя оказался в нужном месте, на пятачке, и добил шайбу в сетку после броска Косова. Правда, гости очень быстро, через две с половиной минуты, использовали свой шанс, когда из-за ворот ответную шайбу забросил канадский форвард «Металлурга» Мэтт Эллисон, 2:1. Тут подоспело и первое удаление в составе гостей. Василий Токранов едва не сломал штангу ворот уральцев мощнейшим щелчком. А вскоре гости на целую минуту остались втроем против полной пятерки «Ак Барса». Но, как и в предыдущей серии плей-офф с «Амуром», казанцы не сумели воспользоваться столь большим численным преимуществом. И как результат, сработал неписанный, но исправно работающий в спорте закон обратной связи: не забиваешь ты – забивают тебе. Не вовремя в своей зоне потерял клюшку капитан хозяев Александр Свитов, поехал за новой, чем и воспользовались уральцы. Автором шайбы стал чешский нападающий «Магнитки» Войтек Вольски, 2:2. Вот так за семь минут гости изменили счет с 0:2 до 2:2.

К чести казанцев, и они свой первый же шанс в начале третьего периода использовали. Финский защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа издали попал точно между щитков голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина, 3:2. Очень важная шайба. Она сильно оживила игру. «Магнитка» сразу рванула вперед отыгрываться, а хозяева продолжили так же активно атаковать. Яркое зрелище. Еще одно большинство у хозяев, и вновь «барсы» никак не могут реализовать лишнего. Вот и пропустили третью шайбу. В ходе быстрой контратаки Евгений Тимкин замкнул передачу на дальней штанге, 3:3. Так и доигрались до первого в этом плей-офф овертайма для «Ак Барса».

В овертайме первую минуту игра шла в зоне гостей, где их крепко заперли хозяева. Но вскоре на льду вновь пошла равная игра, с попеременными атаками на те, и другие ворота. Цена ошибки здесь, как никогда, велика, пропустивший сразу проигрывает, без вариантов. Первыми ошиблись казанцы, 3:4. Победную шайбу у уральцев забросил Вольски.

Счет в серии до четырех побед стал 0-1. 17 марта казанцы проведут дома с уральцами второй матч.

«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили: Секач (17), Галиев (23), Охтамаа - Эллисон (26), Вольски (33, 69), Тимкин (52). Штраф: 4-8.

«Ак Барс»: Гарипов. Марков – Лямкин, Секач – Ландер – Азеведо; Токранов – Батыршин, Косов – Ткачев – Галиев; Охтамаа – Манухов, Лукоянов – Малыхин – Потапов; Сидоров, Клинкхаммер – Свитов – Бурмистров.