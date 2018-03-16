В Татарстане впервые вручили «педагогический Оскар» победителям конкурса «Учитель года»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2018». Главным призом для победителей стали статуэтки «педагогического Оскара», которые в этом году вручили впервые.

На торжественной церемонии награждения объявили имена победителей номинаций «Учитель года» и «Педагогический дебют», а также всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка» и республиканского – «Воспитатель года».

Открыл мероприятие глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов. «Мне сегодня журналисты задали вопрос, каким должен быть учитель? Я, не раздумывая, ответил: “Это должен быть самый честный, порядочный, умный и грамотный человек”. Таковыми вы и являетесь. Учитель как был, так и остается первичным звеном в цепочке общественного развития. Ваш труд и вклад неоценимы. Я уверен, что наши учителя будут лучшими в России, и это та задача, которая ставится перед вами, – догнать и перегнать. И мы ее осилим», – сказал он собравшимся.

С приветственным словом выступила и победитель всероссийского конкурса «Учитель года России-2014» Алла Головенькина, которая сейчас работает заместителем директора по учебной работе лицея Иннополис. «Это – конкурс достоинства, потому что очень гордо носить звание “Учитель года Татарстана”. Вы все победители и лучшие учителя республики, самые достойные», – подчеркнула она.

Зональные туры регионального этапа конкурса проходили по всей республике с 29 января по 16 февраля по двум номинациям: «Учитель года» и «Педагогический дебют». Всего в этом этапе приняли участие более 140 педагогов Татарстана.

Из 95 участников зонального этапа в номинации «Учитель года» 40 педагогов прошли в региональный этап. И 25 из 46 педагогов прошли в региональный этап в номинации «Педагогический дебют».

В финале регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» в Татарстане приняли участие 15 педагогов в номинации «Учитель года» и 10 педагогов в «Педагогическом дебюте».

В результате учителем года Татарстана стал Радик Хабиров. Он преподает физику в татарской гимназии № 1 Вахитовского района Казани. В номинации «Педагогический дебют» лучшим признан учитель музыки школы Иннополис Иван Савиных.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова наградила победителей всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы-2018», который проводится второй год подряд. Первое место здесь поделили Ильмира Абсалямова из казанской школы № 39 и Венера Садыкова из уфимской школы № 104 имени М. Шаймуратова.

«Слухи о том, что наше образование становится хуже, неправильны. И это доказывает тот конкурс, который мы проводим. Для всех его участников – это начало творческой работы. Благодарю, что наше образование богато педагогами, способными сделать все на самом высоком уровне», – заявил в завершение мероприятия председатель Татарстанской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Прохоров.

В беседе с журналистами Рафис Бурганов оценил участвовавших в конкурсе педагогов. В частности, ему понравились преподаватели татарского языка, которые приехали из других регионов, педагоги и директора республики. «Мне приятно, что у нас есть такие грамотные, думающие и уже достигшие высот молодые преподаватели. Думаю, что есть хорошая смена, наряду с теми, кто давно работает в отрасли и имеет определенный опыт. Профессия учителя, наверное, одна из самых востребованных. Другое дело, что мы должны всегда держать на должном уровне авторитет педагога. Мы понимаем, что учитель – первичен, чему он научит, то мы и получим в различных сферах», – сказал министр образования и науки РТ.