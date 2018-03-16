В конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы» победили педагоги из Казани и Уфы

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани на церемонии закрытия регионального этапа конкурса «Учитель года России-2018» назвали победителей всероссийского состязания «Лучший учитель татарского языка и литературы». Ими признаны Ильмира Абсалямова из Казани и Венера Садыкова из Уфы.

Ильмира Абсалямова работает в казанской школе № 39, а Венера Садыкова – в уфимской школе № 104 имени М. Шаймуратова.

Во всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы» участвовали педагоги из Татарстана и других регионов России. В заключительный этап вышли 16 учителей из республики и десять из других субъектов Федерации.

В финале учителя татарского языка прошли такие испытания, как открытый урок, методический семинар, педагогический совет и защитили свои проекты.

Среди республиканских педагогов татарского языка победителей определили в нескольких номинациях: «Креативный учитель», «Сердце отдаю детям», «Учитель-ученый», «Учитель-инноватор», «Методическое мастерство», «Творческий учитель», «Профессиональный рост».

Среди педагогов из других регионов победителей назвали в номинациях «За эрудицию и неординарное мышление», «За сохранение национальных традиций», «Традиции и новаторство в образовании», «Творчество и инновации», «Сердце отдаю детям», «Творить добро», «Учитель-ваятель».