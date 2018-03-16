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Учителем года Татарстана стал Радик Хабиров

16 марта 2018, 17:22 , Фото: Ильнар Тухбатов

Учителем года Татарстана стал Радик Хабиров Учитель физики татарской гимназии № 1 Казани представит республику на всероссийском уровне.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» стал Радик Хабиров. Итоги республиканского конкурса подвели сегодня в столице Татарстана.

Учитель года 2018

Радик Хабиров работает учителем физики татарской гимназии № 1 Вахитовского района Казани. Его педагогический стаж превышает пять лет.

«Любой успех – это, безусловно, командный труд. И то, что мы видим на вершине, – это результат кропотливого труда целого коллектива. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Эта победа для меня – огромная честь и ответственность представлять нашу республику на уровне России», – поделился впечатлениями от победы педагог.

Учитель года 2018

«В детстве я хотел стать и археологом, и мультипликатором, но в итоге осознал, что мною двигало желание быть полезным для общества. Нет профессии, которая была бы более полезной для общества, чем профессия педагога, – сказал журналистам Хабиров. – Мои ученики скучают без меня, пишут в соцсетях, поддерживают эмоционально и даже дают советы».

Победитель республиканского конкурса представит Татарстан на всероссийском уровне.


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