Все новости Татарстан Россия

В мире

Бузова в ответ на шутку рэпера Мота раскрыла «правду» о его жене

16 марта 2018, 20:27

В новом ролике «Лиги плохих шуток» рэпер Мот спрашивает у Демиса Карибидиса, что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой.
Бузова подарит пластическую операцию и деньги своим поклонницам на 8 Марта
Ольга Бузова эмоционально ответила на хамство мужчин
Первый канал открестился от шоу с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова станет ведущей женского шоу на Первом канале
Ольга Бузова внесена в базу данных «Миротворца»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова в Stories резко ответила очередному обидчику – рэперу Моту. Девушка прилюдно посоветовала «посчитать половых партнеров» его жены Марии Мельниковой.

В новом ролике «Лиги плохих шуток», вышедшем на канале YouTube, рэпер Мот спрашивает у резидента Comedy Club Демиса Карибидиса, что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой, а потом отвечает сам: «В обеих побывал татарин».

В ответ Ольга Бузова задала загадку поклонникам: «Что общего между мужчинами в саунах и девушками, которые приезжают к этим мужчинам за деньги?»

Далее Ольга сокрушается, что считала эту пару своими друзьями. «Как же я слепа была, считала их друзьями. Может, пора рассказать, чем занималась его жена? И за сколько снимали ее в сауне?» – написала Ольга. Слова Бузовой произвели эффект на пользователей: на страничке Мельниковой стали обсуждать ее прошлое.

Пару недель назад певица пообещала подать иск против другого своего обидчика – юмориста Глебати. В одном из постов он сравнил звезду с отрицательным персонажем фильма «Хищник».

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на невнимание мужчин.

 

Можно много говорить о предстоящих выборах и обо всех комментариях по этому поводу. Но для меня важно рассказать о своей позиции. За последние годы наша страна изменилась до неузнаваемости, мы наконец можем смело отвечать всему миру, мы активно развиваемся. И за это стоит благодарить только одного человека. Именно за него я отдам голос, потому что не вижу больше никого, кто мог бы справиться с руководством нашей страной! #уменяодинпрезидент ❤️

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter