Бузова в ответ на шутку рэпера Мота раскрыла «правду» о его жене

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова в Stories резко ответила очередному обидчику – рэперу Моту. Девушка прилюдно посоветовала «посчитать половых партнеров» его жены Марии Мельниковой.



В новом ролике «Лиги плохих шуток», вышедшем на канале YouTube, рэпер Мот спрашивает у резидента Comedy Club Демиса Карибидиса, что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой, а потом отвечает сам: «В обеих побывал татарин».



В ответ Ольга Бузова задала загадку поклонникам: «Что общего между мужчинами в саунах и девушками, которые приезжают к этим мужчинам за деньги?»



Далее Ольга сокрушается, что считала эту пару своими друзьями. «Как же я слепа была, считала их друзьями. Может, пора рассказать, чем занималась его жена? И за сколько снимали ее в сауне?» – написала Ольга. Слова Бузовой произвели эффект на пользователей: на страничке Мельниковой стали обсуждать ее прошлое.



Пару недель назад певица пообещала подать иск против другого своего обидчика – юмориста Глебати. В одном из постов он сравнил звезду с отрицательным персонажем фильма «Хищник».



Ранее Ольга Бузова пожаловалась на невнимание мужчин.