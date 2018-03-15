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Ольга Бузова посетовала на равнодушие мужчин

15 марта 2018, 17:28

Многие подписчики сочли, что мужчины просто боятся такой красоты.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Несмотря на то, что певица и ведущая Ольга Бузова успешна и красива, она до сих пор одинока. В своем Instagram`e она пожаловалась на невнимание мужчин.

Показав подписчикам красивое фото, певица подписала его так: «Столько красоты наснимали сегодня. Не понимаю, куда смотрят мужчины», – посетовала она.

Многие подписчики сочли, что мужчины просто боятся такой красоты. Другие отметили, что образ певицы получился красивым, и что ей очень идут длинные волосы.

Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году, но до сих пор не встретила нового избранника. В начале этого года ей приписывали роман с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Пара вместе отдыхала в Таиланде, а позже они вместе представили коллекцию одежды к ЧМ-2018.

Ранее Ольга Бузова эмоционально ответила на хамство мужчин.

 

Столько красоты наснимали сегодня 🍬💕💕💕 не понимаю, куда смотрят мужчины 🤷🏻‍♀️ Спасибо большое моей @juliawhitephoto за такие кадры 💕 #онанебоится

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)


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