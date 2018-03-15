Ольга Бузова посетовала на равнодушие мужчин

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Несмотря на то, что певица и ведущая Ольга Бузова успешна и красива, она до сих пор одинока. В своем Instagram`e она пожаловалась на невнимание мужчин.



Показав подписчикам красивое фото, певица подписала его так: «Столько красоты наснимали сегодня. Не понимаю, куда смотрят мужчины», – посетовала она.



Многие подписчики сочли, что мужчины просто боятся такой красоты. Другие отметили, что образ певицы получился красивым, и что ей очень идут длинные волосы.



Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году, но до сих пор не встретила нового избранника. В начале этого года ей приписывали роман с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Пара вместе отдыхала в Таиланде, а позже они вместе представили коллекцию одежды к ЧМ-2018.

Ранее Ольга Бузова эмоционально ответила на хамство мужчин.