Ольга Бузова эмоционально ответила на хамство мужчин

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила в своем Instagram`e, что она устала терпеть каждодневное хамство и будет тперь с ним бороться.



В присущей девушке эмоциональной манере она обратила к мужчинам: «Мужчины!!!! Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены? Мамы??? Да, я пока одна. Но я могу за себя постоять. И буду» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Т-и).



23 февраля Ольга Бузова стала участницей программы Comedy Club. Гарик Харламов высмеял ведущую, а также назвал отношения Батрутдинова с Бузовой деградацией. Позже Бузова назвала одного из коллег по цеху «недомужчиной». Хотя его имя и не называлось, поклонники поняли, что речь идет о другом резиденте Comedy Club – Андрее Скороходе, который также высмеял артистку.



«Я не боюсь Вас, захлебнувшиеся ненавистью мужчины. И только потому, что я – девушка, я не могу Вам объяснить (как мужчины объясняли друг другу во все времена), что так делать НЕЛЬЗЯ! Но!!!! Я настолько устала, что молчать и оправдывать Ваши действия больше не буду!!!» – резюмировала ведущая «Дома-2».



Пост Бузовой вызвал противоречивые эмоции. Некоторые поддержали певицу, а другие обвинили ее в неумении петь.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 25, 2018 в 1:04 PST