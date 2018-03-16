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Политика

РФ пообещала Британии «мощнейшее давление» по делу Скрипаля

16 марта 2018, 15:06

Российский посол в Лондоне Яковенко прокомментировал расследование инцидента в Солсбери.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Россия будет оказывать на Великобританию «мощнейшее давление» по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», – подчеркнул дипломат.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков же анонсировал принятие ответных мер на действия британской стороны в любую минуту.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта редким нервно-паралитическим веществом «Новичок-5» в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. 


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